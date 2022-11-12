Россия потеряла на войне уже более 80 тыс. солдат: Генштаб обновил данные за сутки

За сутки ВСУ ликвидировали более 800 российских захватчиков.

По состоянию на субботу, 12 ноября, общие боевые потери среди личного состава армии РФ составляют около 80 210 человек. Данные уточняются.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Так, общие боевые потери противника от 24.02 до 12.11 ориентировочно составляют:

личного состава – около 80 210 (+810) человек ликвидировано;

танков ‒ 2838 (+24) ед;

боевых бронированных машин – 5730 (+34) ед;

артиллерийских систем – 1829 (+12) ед;

РСЗО – 393 (+0) ед;

средства ПВО – 205 (+0) ед;

самолетов – 278 (+0) ед;

вертолетов – 261 (+0) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1506 (+1);

крылатые ракеты – 399 (+0);

корабли /катера ‒ 16 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн – 4279 (+20) ед;

специальная техника – 160 (+1).

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, армия РФ ведет наступательные действия в Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Вооруженные силы Украины отразили российские атаки возле ряда населенных пунктов в Донецкой области.

В Запорожской области украинские военные сбили на Запорожье два вражеских вертолета и "закобзонили" более 50 оккупантов.

ВСУ также ВСУ обратились к белорусским и российским войскам с призывом не участвовать в войне России против Украины.

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