Россия потеряла очередной Су-34: аналитики подозревают, что из-за F-16

Украинские военные с помощью F-16 могли сбить российский истребитель Су-34. Если информация подтвердится, это станет первым фактом уничтожения пилотируемого истребителя РФ из предоставленного западными партнерами самолета.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что тесно связанный с авиацией российский военный блогер 12 октября написал о потере самолета Су-34. Дополнительных подробностей об инциденте он не предоставил.

По данным блогера, экипаж российского истребителя погиб. Однако он отметил, что эта потеря не была связана с ударом ВСУ. В то же время другие военные блогеры предполагают, что Су-34 мог разбиться из-за технической неисправности или человеческой ошибки.

Российский Telegram-канал, которым, вероятно, руководят российские воздушно-десантные офицеры и штаб группировки сил РФ "Днепр", сообщил, что украинский истребитель F-16 предположительно сбил российский истребитель Су-34, когда последний сбрасывал фугасные авиабомбы (ФАБ) с унифицированными модулями планировки и коррекции (UMPC) на расстояние около 50 км от линии фронта.

Впоследствии этот же Telegram-канал отреагировал на информацию, что Су-34 мог разбиться из-за технической неисправности или человеческой ошибки и сообщил, что такие гипотетические сценарии все еще освещают проблему устаревшей российских самолетов, а также непрофессионализма и истощения пилотов.

Паблик обвинил связанных с Кремлем военных блогеров во лжи о катастрофе Су-34 и препятствии российским войскам разрабатывать планы противодействия украинской угрозе F-16.

Ранее сообщалось, что россияне потеряли Су-34. Где и при каких обстоятельствах это произошло – пока неизвестно.

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