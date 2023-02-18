Россия потеряла опытных военных пилотов: эксперт объяснил, кто их может заменить

В небе над Украиной уже были сбиты российские "асы", которые воевали в Сирии и участвовали в африканских конфликтах как наемники.

Судя по количеству сбитой вражеской авиатехники, в вооруженных силах Российской Федерации осталось немного опытных военных пилотов.

В своем видеоблоге военный эксперт Олег Жданов объяснил, каким образом россияне могут компенсировать эти потери.

По его словам, еще в первые месяцы войны были сбиты все сирийские "асы", а 60-летние наемники из частных компаний, участвовавших в африканских конфликтах, выпрыгивали из подбитых самолетов и попадали в плен, когда шли бои за Лисичанск и Северодонецк.

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Одним из способов компенсировать эти потери, по мнению эксперта, остается вербовка военных летчиков из стран СНГ, прежде всего из Беларуси.

“Лукашенко позволяет вербовать своих военных, только бы не быть участником войны, тем самым он завуалированно ослабляет свою армию. Потому белорусские пилоты могут быть”, — считает Олег Жданов.

Существует также возможность переучить лётчиков пассажирских и грузовых самолетов, хотя это более проблематично, поскольку подготовка военных пилотов кардинально отличается.

"Гражданская авиация более проста, не предусматривает фигуры высшего пилотажа — там взлет, посадка и умение управлять машиной в полете. Напротив там нельзя делать резких движений и вымахиваться в воздухе, пассажирский и грузовой лайнер не рассчитан на такие маневры и может просто свалиться. Хотя были случаи, когда прямо из-за штурвала пассажирского самолета вытаскивали пилота, вручали ему повестку и отменяли рейс, но переподготовка будет длиться год-полтора", — подчеркнул эксперт.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский на аудиенции у короля Бельгии Филиппа I подарил монарху остатки сбитого над Украиной российского самолета.

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