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Стало известно, какие потери среди мобилизованных понесла Россия

Стало известно, какие потери среди мобилизованных понесла Россия

Российские военные / Фото: Associated Press

Наибольшие потери понесла группировка "Центр".

С сентября 2022 по октябрь 2024, по подсчетам оккупантов, российская армия потеряла 98 641 мобилизованного солдата.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки Украины.

Больше всего потерь понесли следующие группировки:

  • "Центр" — 21 710 человек;
  • "Запад" — 20 155 человек;
  • "Восток" — 16 770 человек;
  • "Юг" — 16 465 человек;
  • "Днепр" — 10 449 человек;
  • войска в Запорожской области — 10 120 человек;
  • "Север" — 2 972 человека.

"Указанная статистика не учитывает потери российских захватчиков из числа контрактников, срочников, наемников и других регулярных формирований агрессора. ГУР МО Украины напоминает ― за каждое совершенное против украинского народа военное преступление будет справедливо возмездие", — говорится в сообщении.

Напомним, по данным Генштаба, по состоянию на утро 19 декабря 2024 года ВСУ уничтожили 768 220 солдат армии Российской Федерации.

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