Россия потеряла преимущество в артиллерии на Запорожском фронте – BILD

Российские захватчики потеряли преимущество в дальнобойной артиллерии на Запорожском фронте.

Такое мнение высказал аналитик BILD Юлиан Рэпке.

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Он прокомментировал видео, на котором ракетой HIMARS на Запорожском фронте уничтожается российская 152-мм пушка "Гиацинт-Б".

Репке заявил, что подобные видео в сети появляются все чаще.

"Против высокоточной артиллерии НАТО калибра 155 мм и управляемой реактивной артиллерии (HIMARS, M-270, Mars-II) у российского ПВО нет шансов, — пишет обозреватель. — Остается вопрос, как долго Россия сможет выдерживать смертоносную точность украинских атак", — сказал аналитик.

Репке напоминает, что отстраненный от должности командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов также говорил об "отсутствии контрбатарейной борьбы, отсутствии артиллерийской разведки и массовой гибели и увечьях наших братьев от артиллерии противника".

Аналитик заявил, что российский генерал, возможно, таким образом нагнетал ситуацию, но российская артиллерия постоянно слабеет.

"Если прошлым летом говорили, что Россия ежедневно выпускает в 10 раз больше снарядов по украинским войскам, чем Украина по российским, то с тех пор это соотношение почти сравнялось", — сказал он.

Он отметил, что украинской армии постепенно удается уничтожать мощные дальнобойные орудия России на Запорожском фронте.

"Их осталось, пожалуй, несколько десятков, но и их судьба, похоже, предрешена", — добавил Репке.

Напомним, ранее сообщалось, что армия РФ пыталась вести наступление в районах Авдеевки и Марьинки. Все атаки врага удалось отразить.

Кроме того, мы ранее информировали, что закарпатцы штурмовой бригады изрядно "покоцали" врага в Запорожье.

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