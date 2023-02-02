Россия потеряла статус надежного экспортера оружия — британская разведка

Российская оборонная промышленность не может производить достаточное количество оружия, а также заменять то, которое было уничтожено во время боевых действий из-за санкций.

Роль России, как надежного экспортера оружия, была подорвана после ее вторжения в Украину и введения международных санкций.

Об этом заявили в Министерстве обороны Великобритании.

По их словам, доля России на международном рынке оружия уменьшалась еще до вторжения.

"Теперь, столкнувшись с противоречивыми требованиями, Россия почти наверняка отдаст приоритет развертыванию вновь произведенного оружия собственными силами в Украину, а не поставке экспортным партнерам", — говорится в сообщении ведомства.

Также дефицит компонентов влияет на производство оборудования для экспорта, например, бронетехники, ударных вертолетов и систем ПВО.

Согласно данным SIPRI, доля России на мировом рынке экспорта оружия сократилась на 5% — до 19% по сравнению с предыдущим четырехлетним периодом. Ее экспорт также упал примерно на четверть, главным образом из-за падения спроса со стороны Индии и Вьетнама.

В прошлом году Индонезия отменила заказ на 11 российских истребителей, купив самолеты в США и Франции.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал, что Россия все еще может производить новую технику, однако уже в значительно меньшем количестве и не модернизированного образца.

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