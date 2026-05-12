Россия потеряла свое главное преимущество на фронте: Сибига объяснил, что изменило ход войны

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига / © Facebook

Россия годами хвасталась своим неистощимым человеческим ресурсом , забрасывая фронт нескончаемыми штурмами, однако сейчас эта тактика дает серьезный сбой. Главный козырь Кремля разбился об украинские инновации.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Дроны как абсолютный геймчейнджер

По словам министра, российская живая сила больше не является решающим преимуществом врага. Ситуацию на фронте коренным образом переломили украинские беспилотники, успешно работающие и доминирующие сразу в трех стихиях: в воздухе, на воде и на суше.

«Украинские беспилотные технологии – это game changer и фактор, который дает нам преимущество», – подчеркнул Андрей Сибига, отмечая роль современных разработок в противостоянии количественному превосходству оккупантов.

Визит в Брюссель: санкции и цена агрессии

Параллельно с успехами на поле боя украинская дипломатия продолжает активно работать на международной арене. Во время важного визита в Брюссель глава МИД провел ряд встреч с европейскими коллегами. Как отметил Сибига в сообщении на своей странице в X, он провел отдельные переговоры с главами МИД Швеции, Словении, Латвии и Молдовы.

Главной темой дискуссий стала актуальная ситуация на фронте и дальнейшие шаги по достижению справедливого мира. Украинская сторона четко обозначила европейским партнерам план действий по усилению давления на Россию.

Дипломаты сосредоточились на том, как заставить Кремль заплатить еще более высокую цену за свою агрессию. Речь идет о более болезненных санкционных ограничениях, увеличении оборонной поддержки для ВСУ и принятии жестких скоординированных решений на уровне ЕС.

Путь в Евросоюз

Отдельным важным блоком обсуждений стало движение Украины к полноправному членству в Европейском Союзе. Андрей Сибига подчеркнул европейским дипломатам, что поддержка высокого темпа расширения ЕС сейчас критически необходима.

По словам министра, этот вопрос касается не только самой Украины — он оказывает непосредственное влияние на силу, безопасность и долгосрочную стабильность всей Европы в условиях глобальных угроз.

Вместо мира — более 200 дронов: как Путин ответил на предложение Украины

Напомним, Украина официально предлагала Москве продлить частичное перемирие после 11 мая, однако кремлевский диктатор в очередной раз избрал путь террора вместо дипломатии. По словам Андрея Сибиги, российская армия цинично ответила на мирную инициативу массированным ночным ударом: враг выпустил по нашим городам более 200 беспилотников, целенаправленно атакуя гражданскую инфраструктуру, включая детский сад, в результате чего один человек погиб и еще шесть получили ранения.

Глава МИД подчеркнул, что такой систематический отказ от мира не должен пройти Путину зря, и он должен четко осознать: дальше ситуация для Кремля будет становиться только хуже. Министр призвал Европу активнее вовлекаться в мирный процесс параллельно с США и ударить по агрессору еще более сильным давлением — как из-за решительных действий международных партнеров, так и с помощью новых эффективных украинских «дальнобойных санкций».

