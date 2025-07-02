Россия потеряла свои дроны еще до атаки: Буданов раскрыл провал странной операции у Одессы

Кирилл Буданов.

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Российская армия потерпела неудачу при попытке атаковать украинские объекты экспериментальными морскими дронами.

Об этом сообщил начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов во время вручения наград участникам проекта Magura.

По словам Буданова, инцидент произошел в начале июня. Россияне выпустили новые модели дронов, нацеленных на город Южный в Одесской области. Однако все аппараты взорвались еще в территориальных водах РФ и даже не приблизились к украинскому побережью.

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"Они не добились результата. Все дроны сдетонировали еще в их водах. По нашим данным, целью был район города Южное, однако попытка оказалась полностью провальной", - отметил Буданов.

Кроме того, начальник Главного управления разведки Минобороны Украины прокомментировал ситуацию на фронте. Буданов заявил, что обострение на фронте уже продолжается.