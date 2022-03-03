Россия потеряла связь с более чем 8 тысячами своих солдат – Данилов

Россия потеряла связь с более чем 8 тысячами своих солдат – Данилов

По данным Минобороны Украины, с начала войны погибли около 5710 российских оккупантов.

По состоянию на 2 марта руководство РФ не имеет связи с примерно 8 тысячами своих солдат, из которых 6 тысяч считаются погибшими в войне с Украиной.

Об этом в эфире 1+1 во время совместного телемарафона сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

"Это не значит, что все они погибли. Погибло, по нашим расчетам, примерно 6 тысяч, другие еще где-то бродят", — сказал Данилов.