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Россия потеряла связь с более чем 8 тысячами своих солдат – Данилов

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Россия потеряла связь с более чем 8 тысячами своих солдат – Данилов

По данным Минобороны Украины, с начала войны погибли около 5710 российских оккупантов.

По состоянию на 2 марта руководство РФ не имеет связи с примерно 8 тысячами своих солдат, из которых 6 тысяч считаются погибшими в войне с Украиной.

Об этом в эфире 1+1 во время совместного телемарафона сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

"Это не значит, что все они погибли. Погибло, по нашим расчетам, примерно 6 тысяч, другие еще где-то бродят", — сказал Данилов.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 2 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – 5840 человек,
  • самолетов – 30,
  • вертолетов – 31,
  • танков – до 211,
  • боевых бронированных машин ‒ 862,
  • артиллерийских систем – 85,
  • средства ПВО – 9,
  • РСЗО — 40,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,
  • легкие скоростные катера – 2 единицы,
  • автомобильной техники – 355.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

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