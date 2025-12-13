ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
408
Время на прочтение
1 мин

Россия потеряла темп наступления в Покровске: говорящие в ВСУ

Россия снова «захватила» Покровск только в телевизоре. На фронте же Силы обороны удерживают север города и уничтожают противника.

Автор публикации
Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
ВСУ на фронте

ВСУ на фронте / © Associated Press

Российские захватчики не смогли прорвать оборону Сил обороны Украины в северной части Покровска. Несмотря на активные атаки, враг теряет темп и пытается влиять на ситуацию из-за пропагандистских сообщений.

Об этом рассказали в 7-м корпусе Десантно-штурмовых войск в Telegram.

Российские пропагандисты уже четвертый раз объявили о «захвате» города, пытаясь выдать желаемое за действительное. Впрочем, демонстрируемые ими фотографии и видео отображают только центральную часть Покровска.

Украинские защитники отмечают, что вражеские информационные вбросы работают только для тех, кто полагается на телевизор.

«Покровск — только название на карте для пропаганды», — говорится в сообщении 7 корпуса.

На самом же деле ВСУ контролируют север города и продолжают наступательные действия.

«Бойцы 425-го отдельного штурмового полка „Скала“ во взаимодействии с другими подразделениями проводят штурмовые рейды к югу от железной дороги. Наши военные шаг за шагом ликвидируют противника, сжигают вражеские тряпки и возвращают украинское знамя», — сообщили в 7 корпусе ДШУ.

Такая тактика позволяет украинским силам постепенно восстанавливать контроль над каждым метром города и укреплять позиции на ключевых направлениях.

Напомним, украинские военные говорят, что Покровск-Мирноград остаются горячими точками на всей линии фронта. Россияне часто используют малые пехотные группы, пытаясь проникать между позициями Сил обороны. В то же время, они применяют и технику, пытаясь поддержать атаки.

Дата публикации
Количество просмотров
408
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie