Россия потеряла уже более 100 тысяч военных и тысячи единиц техники — Генштаб

В частности, уничтожены три тысячи вражеских танков.

Агрессор Россия с начала полномасштабного вторжения, 24 февраля, потеряла в Украине уже более 100 тысяч своих солдат.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ 22 декабря.

"На сегодняшний день, за почти 10 месяцев, Россия потеряла в Украине уже более 100 тысяч личного состава, три тысячи танков и около шести тысяч других бронемашин", — говорится в сообщении.

Отмечается, что авиация Сил обороны только за прошедшие сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов. Также ВСУ сбили вражеский БпЛА типа "Форпост" и еще два типа "Ланцет-3".

В свою очередь ракетчики и артиллеристы поразили три пункта управления и два района сосредоточения живой силы противника.

Напомним, начались 302 сутки российского широкомасштабного вторжения. За минувшие сутки ВСУ отразили ряд атак россиян в Луганской и Донецкой областях. В частности, в районах населённых пунктов Соледар, Бахмут, Марьинка.

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