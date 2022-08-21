Россия потеряла уже более 45 тыс. солдат на войне против Украины – Генштаб обновил данные

По состоянию на 21 августа общие боевые потери среди личного состава российских оккупантов составляют около 45 200 человек. Данные уточняются.
Наибольшие потери противник понес на Донецком и Николаевском направлениях.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Так, общие боевые потери противника от 24.02 до 21.08 ориентировочно составили:
- личного состава – около 45200 (+300) человек ликвидировано;
- танков – 1912 (+5) ед;
- боевых бронированных машин – 4224 (+12) ед;
- артиллерийских систем – 1028 (+10) ед;
- РСЗО – 266 (+0) ед;
- средства ПВО – 141 (+0) ед;
- самолетов – 234 (+0) ед;
- вертолетов – 197 (+0) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 806 (+3);
- крылатые ракеты – 190 (+0);
- корабли/катера – 15 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн — 3143 (+6) ед;
- специальная техника – 99 (+2).
Напомним, Россия атаковала Одесщину "Калибрамы", их над морем "минусовала" ПВО.
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