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Россия потеряла уже более 45 тыс. солдат на войне против Украины – Генштаб обновил данные

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Россия потеряла уже более 45 тыс. солдат на войне против Украины – Генштаб обновил данные

Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

По состоянию на 21 августа общие боевые потери среди личного состава российских оккупантов составляют около 45 200 человек. Данные уточняются.

Наибольшие потери противник понес на Донецком и Николаевском направлениях.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Так, общие боевые потери противника от 24.02 до 21.08 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 45200 (+300) человек ликвидировано;
  • танков – 1912 (+5) ед;
  • боевых бронированных машин – 4224 (+12) ед;
  • артиллерийских систем – 1028 (+10) ед;
  • РСЗО – 266 (+0) ед;
  • средства ПВО – 141 (+0) ед;
  • самолетов – 234 (+0) ед;
  • вертолетов – 197 (+0) ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 806 (+3);
  • крылатые ракеты – 190 (+0);
  • корабли/катера – 15 (+0) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 3143 (+6) ед;
  • специальная техника – 99 (+2).

Напомним, Россия атаковала Одесщину "Калибрамы", их над морем "минусовала" ПВО.

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