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Россия потеряла уже более 60 тыс. солдат: ВСУ за сутки уничтожили еще 320 человек

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Россия потеряла уже более 60 тыс. солдат: ВСУ за сутки уничтожили еще 320 человек

Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

С начала полномасштабного вторжения России Вооруженные силы Украины ликвидировали более 60 тыс. оккупантов.

Общая цифра боевых потерь среди личного состава армии России на 3 октября составляет 60 430 тыс. За сутки ликвидировано еще 320 оккупантов. Данные уточняются. Наибольшие потери за прошедшие сутки противник понес на Краматорском и Бахмутском направлениях.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Так, общие боевые потери противника с 24.02 по 03.10 ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 60430 (+320) человек ликвидировано;
  • танков – 2380 (+3) ед;
  • боевых бронированных машин – 4991 (+16) ед;
  • артиллерийских систем – 1405 (+0) ед;
  • РСЗО – 338 (+1) ед;
  • средства ПВО – 176 (+0) ед;
  • самолетов – 265 (+1) ед;
  • вертолетов – 228 (+1) ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1026 (+11);
  • крылатые ракеты – 246 (+0);
  • корабли /катера – 15 (+0) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 3811 (+15) ед;
  • специальная техника – 131 (+0).

Напомним, по данным Генштаба, ВСУ отразили атаки оккупантов в районе восьми населенных пунктов.

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