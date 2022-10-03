Россия потеряла уже более 60 тыс. солдат: ВСУ за сутки уничтожили еще 320 человек

С начала полномасштабного вторжения России Вооруженные силы Украины ликвидировали более 60 тыс. оккупантов.
Общая цифра боевых потерь среди личного состава армии России на 3 октября составляет 60 430 тыс. За сутки ликвидировано еще 320 оккупантов. Данные уточняются. Наибольшие потери за прошедшие сутки противник понес на Краматорском и Бахмутском направлениях.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Так, общие боевые потери противника с 24.02 по 03.10 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 60430 (+320) человек ликвидировано;
- танков – 2380 (+3) ед;
- боевых бронированных машин – 4991 (+16) ед;
- артиллерийских систем – 1405 (+0) ед;
- РСЗО – 338 (+1) ед;
- средства ПВО – 176 (+0) ед;
- самолетов – 265 (+1) ед;
- вертолетов – 228 (+1) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1026 (+11);
- крылатые ракеты – 246 (+0);
- корабли /катера – 15 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн – 3811 (+15) ед;
- специальная техника – 131 (+0).
Напомним, по данным Генштаба, ВСУ отразили атаки оккупантов в районе восьми населенных пунктов.
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