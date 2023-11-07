Россия потеряла в Украине еще 890 солдат и 5 танков — Генштаб

Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки уничтожили еще 890 российских окупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла в Украине уже 306 860 своих военных. Также россияне остаются без техники.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.11.23 ориентировочно составили:

личного состава – около 306 860 (+890) человек

танков ‒ 5293 (+5)

боевых бронированных машин ‒ 9974 (+16)

артиллерийских систем – 7410 (+21)

РСЗО/MLRS – 869 (+2)

средства ПВО ‒ 570

самолетов – 322

вертолетов – 324

БПЛА оперативно-тактического уровня (+3)

крылатые ракеты ‒ 1556

корабли /катера ‒ 20

подводные лодки — 1

автомобильной техники и автоцистерн – 9767 (+23)

специальная техника ‒ 1049 (+2)

Ранее Генштаб сообщил, что за прошедшие сутки произошло 78 боевых столкновений. Всего враг нанес 16 авиационных ударов, совершил 54 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

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