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Россия потеряла в Украине еще 890 солдат и 5 танков — Генштаб

Россия потеряла в Украине еще 890 солдат и 5 танков — Генштаб

ВСУ ликвидируют оккупантов / Фото: Associated Press

Захватчик терпит потери на поле боя.

Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки уничтожили еще 890 российских окупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла в Украине уже 306 860 своих военных. Также россияне остаются без техники.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.11.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 306 860 (+890) человек
  • танков ‒ 5293 (+5)
  • боевых бронированных машин ‒ 9974 (+16)
  • артиллерийских систем – 7410 (+21)
  • РСЗО/MLRS – 869 (+2)
  • средства ПВО ‒ 570
  • самолетов – 322
  • вертолетов – 324
  • БПЛА оперативно-тактического уровня (+3)
  • крылатые ракеты ‒ 1556
  • корабли /катера ‒ 20
  • подводные лодки — 1
  • автомобильной техники и автоцистерн – 9767 (+23)
  • специальная техника ‒ 1049 (+2)

Ранее Генштаб сообщил, что за прошедшие сутки произошло 78 боевых столкновений. Всего враг нанес 16 авиационных ударов, совершил 54 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

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