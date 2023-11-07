Россия потеряла в Украине еще 890 солдат и 5 танков — Генштаб

Захватчик терпит потери на поле боя.
Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки уничтожили еще 890 российских окупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла в Украине уже 306 860 своих военных. Также россияне остаются без техники.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.11.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 306 860 (+890) человек
- танков ‒ 5293 (+5)
- боевых бронированных машин ‒ 9974 (+16)
- артиллерийских систем – 7410 (+21)
- РСЗО/MLRS – 869 (+2)
- средства ПВО ‒ 570
- самолетов – 322
- вертолетов – 324
- БПЛА оперативно-тактического уровня (+3)
- крылатые ракеты ‒ 1556
- корабли /катера ‒ 20
- подводные лодки — 1
- автомобильной техники и автоцистерн – 9767 (+23)
- специальная техника ‒ 1049 (+2)
Ранее Генштаб сообщил, что за прошедшие сутки произошло 78 боевых столкновений. Всего враг нанес 16 авиационных ударов, совершил 54 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
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