Россия потеряла военную инициативу на Киевщине — Минобороны Британии

Британское Минобороны, как и украинский Генштаб, предполагает, что РФ теперь направит свои силы на Донбасс.

Министерство обороны Великобритании считает, что заявления РФ о выводе некоторых подразделений из районов вокруг Киева могут свидетельствовать о признании Россией утраты своей инициативы в регионе.

Об этом пишет пресс-служба ведомства в Twitter.

По мнению британцев, провалы россиян и успешные контратаки украинских войск на этом направлении означают, что Россия не достигла цели окружить Киев.

"Заявления России о снижении активности вокруг Киева и выводе некоторых российских подразделений из этих районов могут свидетельствовать о признании РФ потери инициативы в регионе", — говорится в сообщении.

Британское Минобороны, как и украинский Генштаб, предполагает, что Россия будет пытаться перевести основные усилия с севера на наступление в Донецкой и Луганской областях.

Напомним, Джо Байден не верит, что РФ начала отводить войска от Киева.

Пентагон также заявил, что Россия не отводит от Киева войска, а перемещает их для нового наступления на другие территории Украины.

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