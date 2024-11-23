Россия потратила $18 млрд на обстрелы Украины: как оккупанты пренебрегли собственными регионами ради войны

Эта сумма значительно превышает бюджеты некоторых регионов РФ за 2024 год.

С начала полномасштабного вторжения Россия выпустила по Украине более 10 тысяч ракет и более 13 тысяч беспилотников. Стоимость этих боеприпасов по разным оценкам превышает $18 миллиардов или 1,8 триллиона рублей.

Такие данные предоставил Центр противодействия дезинформации.

Эта сумма существенно превосходит бюджеты неких регионов РФ за 2024 год.

"Эти деньги могли бы быть направлены на развитие регионов, строительство школ, больниц и инфраструктуры. Однако приоритеты российского режима – это террор и уничтожение, оставляющее собственные регионы в нищете", – подчеркивают в Центре.

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К примеру, расходы Краснодарского края РФ в текущем году составляли 512,2 млрд рублей ($5,15 млрд). Если сравнивать эту сумму с расходами агрессора на обстрелы Украины за все время полномасштабного вторжения, то это составит 3,5 годовых бюджетов Краснодарского края РФ.

Свердловская область является одним из наиболее финансируемых регионов России – 420,1 млрд ($4,3 млрд). Если сравнивать эту сумму с расходами на обстрелы Украины, это будет равно 4 годовым бюджетам Свердловской области.

Расходы Санкт-Петербурга в 2024 году составили 1,3 трлн рублей ($13 млрд). Таким образом, расходы на обстрелы Украины эквивалентны 1,38 бюджета города.

Если говорить о 10 беднейших регионах страны-агрессорки: Костромская обл., Чукотское АО, республика Северная Осетия – Алания, Алтай, Адыгея, Карачаево-Черкесская республика, Ингушетия, Калмыкия, Ненецкий АО, Еврейская а. о. – общий бюджет этих регионов составит 357 млрд рублей – $3,5 млрд. Таким образом, расходы России на ракеты эквивалентны 5 годовым бюджетам 10 беднейших регионов страны.

Напомним, что Россия закроет часть своего воздушного пространства для проведения ракетных испытаний. В ближайшие дни вполне возможен повторный пуск по Украине новой российской баллистической ракеты "Орешник" или аналогичного вооружения, оккупанты пытаются добиться риторического эффекта.

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