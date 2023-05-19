Россия потратила в Украине почти 70% ракетного арсенала — результаты исследования

На 18 мая по территории Украины было выпущено 2645 крылатых, баллистических и ракет воздушного базирования дальностью от 300 км.

С 24 февраля 2022 года ракетный арсенал России сократился примерно на 70%. В подсчеты включены запасы ракет в РФ перед началом войны и ракеты, которые были изготовлены во время ведения боевых действий.

Такие данные приводит исследователь Школы права и дипломатии Флетчера при Университете Тафтса, эксперт по российской внешней и оборонной политике Павел Лузин в своем докладе для The Jamestown Foundation.

Как известно, в Украине ведется скрупулезный подсчет ракет, которыми враг обстреливает наше государство. С начала войны до 18 мая 2023 было выпущено 2645 крылатых, баллистических и ракет воздушного базирования дальностью от 300 км.

По подсчетам Лузина, довоенный арсенал России составлял около 3 500 ракет, а к январю 2023 года было изготовлено еще 225 ракет (18-20 ракет ежемесячно). Таким образом, к концу апреля в России должно было остаться всего 1156 ракет, то есть с начала войны арсенал имеющихся и дополнительно произведенных ракет сократился почти на 70%.

При этом ракет "Искандер-М" (дальность полета до 500 км) в России уже почти не осталось: выпущено по Украине — 744, до войны было 750-800, производится всего около 4 штук в месяц.

Похожая ситуация с "Калибрами" морского базирования. По данным Лузина, их осталось всего около полусотни.

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Россия активно запускала "Калибры" с кораблей Черноморского флота. Сначала западные эксперты считали их применение против украинских энергетических объектов возможным свидетельством того, что у России не хватает других ракет для ударов по наземным целям. Но эксперты лондонского Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) Джастин Бронк и Джек Уотлинг объяснили: применение противокорабельных ракет оказалось эффективным против энергетической инфраструктуры, которую пыталась уничтожить Россия, поскольку предназначены для поражения крупных металлических объектов.

"Калибров" воздушного базирования и ракет Х-101 и Х-555, также запускаемых с самолетов, в государстве-агрессоре еще много. Гиперзвуковых "Кинжалов" использовано около трети из примерно 60 имеющихся и произведенных. Но в последние недели украинская ПВО научилась сбивать их с помощью американских систем Patriot.

Потери российского ракетного арсенала по данным отчета исследователя Павла Лунина / Фото: The Jamestown Foundation

Не случайно, считает исследователь, интенсивность весенних ракетных обстрелов украинских городов, по сравнению с осенними, снизилась в несколько раз. Скажем, 10-11 октября прошлого года Россия выпустила более 100 ракет, 15 ноября – еще почти 100, менее масштабный обстрел с применением 67 ракет произошел 23 ноября.

С 28 апреля, когда возобновились интенсивные обстрелы, самым массовым стал запуск 30 ракет в ночь на 18 мая. Украина сообщила об уничтожении 29 из них. При других запусках применялось около 20-25 ракет.

Напомним, руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов недавно заявил, что Россия пытается накопить определенный запас ракет для того , чтобы сорвать украинское контрнаступление.

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