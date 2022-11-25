Россия потратила в войне до 70% своих боеприпасов – разведка Эстонии

Страна-агрессор сейчас накапливает боеприпасы, чтобы использовать их для новых атак весной.

Российские войска потратили на войне в Украине почти две трети своих боеприпасов, и поэтому уменьшилась наступательная активность оккупантов.

Об этом рассказал глава разведцентра Сил обороны Эстонии Марго Гросберг, сообщает ERR.

"Российская Федерация потратила примерно две трети своих боеприпасов или меньше этого", — сказал Гросберг.

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В связи с уменьшением запасов боеприпасов у российской армии в последние недели фиксируется снижение наступательной активности захватчиков в Украине.

В то же время представитель эстонской разведки оценил, что для ограниченных операций и при экономном расходовании боеприпасов России хватит еще примерно на месяц.

Он также выразил мнение, что Россия сейчас накапливает боеприпасы для использования их для новых атак весной. Поэтому из-за нехватки боеприпасов страна-агрессор пытается закупить ракеты и дроны у Ирана и КНДР, а также вывозит боеприпасы из Беларуси.

Напомним, по данным украинского Минобороны, Россия уже использовала 87% своих высокоточных ракет "Искандер", но у нее есть много ракет С-300, "Кинжал" и "Оникс".

В Воздушных силах Украины считают, что РФ могла уже начать использовать для атак ракеты из своего "неприкосновенного запаса".

Заметим, по подсчетам Forbes, Россия потратила на войну уже около 82 млрд долл., что составляет четверть ее доходов за 2021 год.

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