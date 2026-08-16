Россия повторно ударила по Одесской области: разрушены два жилых дома - первые подробности

Взрыв (иллюстративное фото) / © Getty Images

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Российские войска повторно атаковали гражданскую инфраструктуру Одесской области. В результате удара реактивного беспилотника разрушены два жилых дома, предварительно пострадали три человека.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

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«Враг повторно атаковал гражданскую инфраструктуру в Одесской области. Ударом реактивного БПЛА разрушены два жилых дома. По предварительным данным, к сожалению, три человека пострадали», — отметил он.

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На месте работают соответствующие службы. Информацию о последствиях атаки уточняют.

Что известно о предварительной атаке

Ранее в Одессе прозвучала серия взрывов на фоне воздушной тревоги из-за угрозы ударных беспилотников. По предварительной информации, один из дронов попал в торговый объект, после чего возник пожар.

Кипер сообщал, что российские войска атаковали реактивным беспилотником почтовое отделение в торговом центре в пригороде Одессы.

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