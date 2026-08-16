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Россия повторно ударила по Одесской области: разрушены два жилых дома - первые подробности
Российские войска повторно атаковали Одесскую область реактивным дроном: разрушены два жилых дома, есть пострадавшие.
Российские войска повторно атаковали гражданскую инфраструктуру Одесской области. В результате удара реактивного беспилотника разрушены два жилых дома, предварительно пострадали три человека.
Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.
«Враг повторно атаковал гражданскую инфраструктуру в Одесской области. Ударом реактивного БПЛА разрушены два жилых дома. По предварительным данным, к сожалению, три человека пострадали», — отметил он.
На месте работают соответствующие службы. Информацию о последствиях атаки уточняют.
Что известно о предварительной атаке
Ранее в Одессе прозвучала серия взрывов на фоне воздушной тревоги из-за угрозы ударных беспилотников. По предварительной информации, один из дронов попал в торговый объект, после чего возник пожар.
Кипер сообщал, что российские войска атаковали реактивным беспилотником почтовое отделение в торговом центре в пригороде Одессы.