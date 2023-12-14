Россия повторно запустила ракеты по Украине: куда летят вражеские цели

По состоянию на 15.00 объявлен отбой тревоги по всей Украине.

Россия повторно запустила ракеты по Украине. Вражеские цели улетают в направлении Сумщины.

Об этом сообщает командование Воздушных сил.

"Внимание! Снова пуски ракет! Из Курской обл., рф в направлении Сумщины!", — говорится в сообщении, опубликованном в 14:52.

По состоянию на 15.00 объявлен отбой тревоги по всей Украине. Небо чистое.

Напомним, днем 14 декабря в Украине вторично объявили масштабную воздушную тревогу. В Воздушных силах проинформировали о пусках ракет, направленных на Хмельнитчину. Почти сразу в области раздались взрывы.

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