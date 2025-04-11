Россия пойдет летом в наступление: в ВСУ назвали направления, которое под угрозой

Российский танк.

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Летом армия Российской Федерации пойдет в новое в наступление на фронте. Оккупанты могут давить на Северском или Константиновском направлениях.

Об этом заявил лейтенант ВСУ с позывным "Алексом".

"Враг будет активно летом оказывать давление именно на Северском или Константиновском направлениях. Покровско-Мирноградская агломерация и степи Запорожья являются бесперспективными и сложными направлениями для достижения и развития любого успеха", - пояснил военный.

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По его словам, там выровнена линия фронта и сложная местность. А совсем другая ситуация на Северском направлении. На этом участке фронта захватчики продвинулись в сторону Тернов. Это, отмечает "Алекс", осложнило положение украинских защитников в Серебрянском лесу.

"Дальнейшее продвижение из Ямполевки может привести к выходу (россиян - Ред.) к реке Северский Донец, но пока там еще не так все плохо. Также они завладели господствующими высотами возле Белогоровки и пытались проскакивать дальше до Григорьевки, но пока они не будут прорываться." овый ВСУ.

Кроме того, трудным остается и Константиновское направление. Оккупанты пытаются "рандомными группами пролетать в город" и "пытаются обходить участки ответственности "Азова", потому что там им тоже не везет", добавил он.

Как сообщали аналитики Института изучения войны, РФ готовит наступление на Сумы и хочет получить часть области. Отметим, что ранее американские специалисты оценивали, что армия РФ не будет пытаться продвинуться дальше на север Сумской области или атаковать город Сумы, пока украинские войска сохранят свое выступление в Курской области».

Дата публикации 15:36, 09.04.25 Количество просмотров 75 Как выглядит разрушенный Покровск: видео эвакуации гражданских