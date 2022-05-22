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Россия пойдет на паузу в войне, займет выгодные позиции и будет ждать украинского контрнаступления — эксперт

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Россия пойдет на паузу в войне, займет выгодные позиции и будет ждать украинского контрнаступления — эксперт

Фото: Associated Press

РФ столкнулась с дефицитом военной техники, поэтому оккупанты будут ждать украинского контрнаступления

Российские оккупанты "притормозили" на фронте и будут ждать украинского контрнаступления на максимально хороших для себя позициях.

Об этом рассказал заведующий отделом Национального института стратегических исследований, эксперт по вопросам международной безопасности Алексей Ижак в эфире телеканала "Freeдом".

По словам эксперта, у России нет больших сил для наступления.

"Но, к сожалению, силы падают не только в России, но усталость есть и у наших войск ", — отметил Ижак.

Эксперт-международник предполагает, что Россия может сосредоточить усилия на тех направлениях, где еще может тактически наступать. В частности, возле Марьинки, пытаясь окружить часть группировок в Луганской области.

Однако у врагов есть другая проблема – дефицит военной техники.

"Россия воевала модернизированной советской техникой. Наиболее модернизированный вариант — танк Т90. Если что-то поновее, то оно нигде не было испытано. И даже провести по Красной площади — они с усилиями набирают технику. Поэтому то, что они бросают на войну, это больше похоже на то, чтобы перебросить выставочные образцы или образцы, которые используются на разных учениях типа танкового биатлона или показательных официальных учениях. То есть когда такая техника опрокидывается, это говорит о дефиците", — говорит заведующий отделом Национального института стратегических исследований.

Такая ситуация означает, что Россия близка к паузе и дальше будет ждать украинского контрнаступления на максимально хороших для себя позициях, считает Ижак.

Ранее британская разведка сообщила, что Россия теряет беспилотников. Это окажет негативное влияние на ее оперативную эффективность в войне.

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