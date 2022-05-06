"Россия пойдет в большое наступление в Луганской области в ближайшие дни" — Гайдай

"Россия пойдет в большое наступление в Луганской области в ближайшие дни" — Гайдай

Российские войска готовятся пойти в наступление в Луганской области уже в ближайшие дни.

На сегодняшний день в регионе везде опасно.

Об этом в эфире всеукраинского телемарафона заявил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

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По его словам, всю территорию области обстреливают, нет безопасного места вообще, ни в одном населенном пункте.

"Готовимся к более мощным последствиям. В ближайшие три-четыре дня они бросят все усилия, чтобы прорваться в Северодонецк или в Попасную и взять в окружение Вооруженные Силы Украины", — сказал он.

Ранее стало известно, что исследовательская группа Токийского университета создала цифровую карту, на которой визуализированы разрушения в Луганской области в результате российского вторжения. На цифровой карте видно, что наибольшие разрушения получила Попасная.

Напомним, российские оккупанты продолжают ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне. Командование захватчиков пытается нарастить темпы наступления на востоке Украины, чтобы выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей, а также развивать наступление на Запорожском и Криворожском направлениях.

Самые тяжелые бои ведутся в районе Изюма, вблизи Попасной, Рубежного и Северодонецка.

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