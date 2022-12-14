Россия пойдет в новое наступление в 2023-м: эксперт рассказал, когда именно он может произойти

По мнению Грабского, в январе-феврале 2023 года россияне еще не будут готовы к наступлению.

Оккупанты могут попытаться осуществить новое масштабное наступление на Украину в 2023 году.

Об этом заявил военный эксперт, участник миротворческих миссий в Ираке и Косово Сергей Грабский, информирует FREEДОМ.

По его мнению, в январе-феврале 2023 года россияне еще не будут готовы к наступлению. В частности, из-за фактора логистики, а именно доставки достаточного количества вооружений, боевой техники, боеприпасов и зимнего обмундирования.

Эксперт рассказал, что в последнее время в районе Бахмута иногда в окопах находили просто замерзших "мобиков".

"Но то, что такое наступление готовится, и войска РФ попытаются его провести, не вызывает никаких сомнений. Наблюдается серьезное сосредоточение вооружения, боевой техники в Белгородской области РФ, Луганской области. Мы наблюдаем перемещение противника на границе России с Харьковской областью. То есть говорить о том, что такое наступление будет — это говорить правду. Единственное, мы не можем точно сказать, будет ли это или в январе, или в феврале, или он затянется на апрель, когда их уровень готовности будет намного выше",— отметил Грабский.

По словам эксперта, РФ ведет войну против Украины в своей традиционной форме с помощью мобилизованных.

"Надо признать, они умеют вести такую войну, и только такую войну знают. Поэтому чем больше времени у них будет подготовка, тем вероятность такого наступления будет выше", — считает он.

Грабский отмечает, что сейчас россияне заканчивают переподготовку и формирование как новых воинских частей, так и понесших серьезные потери в войне. Это, по его мнению, свидетельствует, что наступление возможно.

Когда может произойти новое наступление РФ

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