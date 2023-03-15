Россия пожертвовала тысячами своих солдат, чтобы захватить 0,04% территории Украины

Различные источники сообщают, что российские "успехи" на фронте были ограничены, несмотря на большие потери.

В феврале Россия, несмотря на большие казни среди своих солдат, смогла захватить не более 0,04% украинской территории.

Об этом сообщает издание Business Insider, ссылаясь на данные Института изучения войны.

Сообщается, что в период с 31 января по 28 февраля Россия захватила всего на 0,039% больше территории в Украине, или 234 квадратных километра. Отмечается, что именно в этот месяц россияне анонсировали свое "большое наступление".

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В свою очередь War Mapper сообщал, что за этот период россияне смогли захватить всего 85 квадратных километров, что эквивалентно 0,01% территории Украины.

В сообщении говорится, что россияне смогли захватить незначительную территорию, потеряв большое количество техники и личного состава.

В ISW заявили, что, несмотря на различие данных разных источников, они оба указывают на то, что территориальные достояния россиян были очень ограниченными.

Напомним, ранее сообщалось, что в Бахмуте Донецкой области продолжаются тяжелые и ожесточенные боевые действия украинского войска с российскими оккупантами. Самые активные бои сейчас проходят в северном районе города.

Кроме того, ранее заместитель главы Минобороны Украины Анна Маляр сообщила, что бои продолжаются в районе Кременной, Белогоровки, Спорное, Бахмут является эпицентром.

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