Россия практически отказалась от развертывания БТГ: в британской разведке объяснили причины

За последние три месяца российские оккупанты в значительной степени прекратили развертывание батальонных тактических групп в Украине. Произошло это из-за существенных "минусов" их использования.

Об этом говорится в ежедневном обзоре Министерства обороны Великобритании.

Концепция БТГ играла важную роль в российской военной доктрине в течение последних десяти лет, и в ней были объединены батальоны с полным набором вспомогательных подразделений, в том числе танковых и разведывательных, и (в отличие от обычной западной практики) артиллерии.

По данным разведки, несколько внутренних недостатков концепции БТГ были обнаружены в высокоинтенсивных крупномасштабных боевых действиях войны в Украине. Относительно небольшое количество боевой пехоты БТГ часто оказывалось недостаточным.

"Децентрализованное размещение артиллерии не позволило России в полной мере использовать свое преимущество в количестве орудий; некоторые командиры БТГ были наделены полномочиями гибко использовать возможности, поскольку модель БТГ была разработана для продвижения", — говорится в сообщении.

Потери России в войне против Украины

По состоянию на 29 ноября Россия потеряла уже около 88 380 солдат.

По данным Генштаба, за сутки ВСУ отразили вражеские атаки на 10 участках на Донбассе.

Силы обороны Украины сбили вражеские самолеты Су-25 и Су-24.

В Луганской области силы обороны попали в местонахождение одного из подразделений российских оккупантов.

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