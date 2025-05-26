Россия предлагает переговоры, но продолжает терроризировать Украину: каковы настоящие цели Кремля

Кремлевский глава Владимир Путин под эгидой мира терроризирует Украину / © ТСН.ua

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В Кремле заявляют о намерении передать украинской стороне меморандум по мирному урегулированию.

В то же время Кремль под эгидой мирных переговоров продолжает терроризировать Украину и убивать детей и взрослых.

Что известно о планах России — читайте в материале ТСН.ua.

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Реакция США на масштабные обстрелы Украины

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп отреагировал на массированный обстрел Украины и заявил, что российский диктатор Путин « совершенно сошел с ума » и без всяких причин обстреливает Украину, убивая мирных жителей.

«Но с ним что-то случилось. Он совершенно сошел с ума! Он без необходимости убивает множество людей, и я говорю не только о солдатах. Ракеты и дроны запускают в города Украины без всякой причины», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Также он заявил, что ему «не нравятся» действия Владимира Путина.

«Но он бьет ракетами по городам и убивает людей, и мне это не нравится… Он убивает людей. И с этим парнем что-то произошло», — заявил Трамп.

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Трамп также сообщил, что США рассматривают новые санкции против России в ответ на последние атаки.

В свою очередь, реагируя на масштабные ракетные удары России по Украине, республиканец Дон Бэйкон, член Палаты представителей США, призвал Соединенные Штаты и союзников к решительным действиям.

В своем обращении в соцсети Х он заявил, что мирные переговоры бессильны перед агрессией Путина, стремящегося к полному подчинению Украины.

«Настало время для честности. Мирные переговоры не оказывают никакого влияния на Путина», — заявил Бейкон.

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Бейкон предложил три ключевых мероприятия:

усиление военной поддержки Украины («вооружение до зубов»),

введение наибольших санкций против РФ;

конфискацию 300 миллиардов долларов замороженных российских активов.

По его мнению, только столь жесткая позиция может остановить Кремль.

В частности, по словам канцлера Германии Фридриха Мерца, США, Германия, Британия и Франция сняли ограничения на дальнобойное вооружение для Украины.

Теперь нет никаких технических или политических запретов на применение оружия в целях в РФ.

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Ответ Кремля

Спикер Кремля Дмитрий Песков отреагировал на заявления президента США по поводу массированных ударов по Украине и связал их с эмоциональной нагрузкой Трампа.

Также он поблагодарил президента США в содействии переговорному процессу:

«Начало переговорного процесса по Украине — это важное достижение, Россия благодарна Трампу и США за содействие. Контакты по линии спецслужб РФ и США есть, но говорить о масштабном сотрудничестве пока не приходится. Россия и США в самом начале возвращения двусторонних отношений к рабочему состоянию», — сказал он.

Что стоит за новыми атаками по Украине

Аналитики Института изучения войны (ISW) сообщают, что Кремль активно продвигает нарратив о неизбежной победе России, используя массированные удары по городам, агрессивную риторику и пессимистические прогнозы Запада.

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«Российские чиновники наполняют информационное пространство призывами к Украине согласиться на уступки в вопросах суверенитета и территориальной целостности, хотя большинство таких заявлений отвечает установившимся требованиям России в этой войне и фактически демонстрирует, что требования Кремля не претерпели изменений за последние три года», — говорится в отчете.

Цель этой стратегии — взорвать моральный дух украинцев и принудить их к территориальным уступкам.

Журналист и политический обозреватель Виталий Портников считает, что Россия последовательно прибегает к массированному террору против мирного населения Украины, чтобы заставить украинцев принять капитуляционные условия.

Также он отметил, что готовится соответствующий меморандум, зафиксирующий эти требования.

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«Россия ведет планомерную террористическую деятельность на устрашение украинского населения. Это логика Кремля — принудить к капитуляции, заставить согласиться на условия завершения войны, означающие ликвидацию украинской государственности и передачу территорий РФ», — подчеркнул Портников.

Мирные переговоры через силу

Политолог Владимир Фесенко отмечает, что сочетание переговоров с военным давлением — типичная стратегия Кремля. Путин уже использовал этот подход: в 2014-2015 годах, в начале полномасштабной войны, и сейчас.

«И в 2014-м, и в 2015-м, и в начале полномасштабной войны 2022 года тоже были переговоры. Он так делает всегда и это его стиль. Для него противоречий нет, напротив, давить на переговоры военным путем — наиболее эффективная, как он считает, тактика», — сказал Фесенко.

Эксперт отмечает, что для него силовое давление является эффективным инструментом продвижения своих условий, который уже использовался во время Минских соглашений.

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Пока Кремль повторяет эту схему, но с новым нюансом: переговоры ведутся через Вашингтон, а не непосредственно с Киевом Однако, несмотря на заявления о мире, Россия усиливает военное давление — свидетельством чего стали рекордные атаки, жертвы среди гражданского населения и массированные обстрелы.

Москва наращивает военную мощь

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат предупредил о росте интенсивности атак России применяя иранские дроны-камикадзе, которые теперь могут лететь волнами с получасовым интервалом.

«Мы уже видели круглосуточные атаки, когда „Шахеды“ летели с получасовой паузой. Это может повториться снова — все зависит от того, сколько Россия сможет изготовить и поставить», — отметил Игнат.

Он отметил, что в сбитых дронах продолжают находить западные комплектующие, что подчеркивает необходимость усиления санкционного давления.

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Отдельную угрозу представляют дроны-имитаторы, перегружающие систему ПВО. Игнат подчеркнул, что использование дорогих ракет против дешевых дронов неэффективно — Украине срочно нужны массовые и экономические средства борьбы.

В свою очередь Le Monde сообщало, что Украинское ПВО не справляется с усилением российских ударов.

Количество атакующих средств (дроны, крылатые и баллистические ракеты), их разнообразие и сложные маршруты перегружают украинскую систему ПВО. Поэтому защита Украины становится все сложнее.

Также спикер Воздушных сил Игнат заявлял о нехватке ракет для ПВО,

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«У нас не хватает ракет. Есть Patriot вокруг Киева, но они не гарантируют защиту на 100%. Их радиус — всего 25 км. А ракеты „Искандер“ маневрируют и используют ловушки, обманывая Patriot», — пояснил спикер Воздушных сил.

Издание отмечает, что происходит битва между усовершенствованным «мечом» и истощенным «щитом». И пока меч побеждает.

Россия готовится к новым атакам

Между тем представитель газеты Financial Times пишет, что россияне готовятся к новой волне масштабных атак. Там предупреждают, что новая воздушная кампания против Украины, которая будет сопровождать потенциальное новое наступление на суше.

Источники FT отмечают, что недавняя массированная атака на Украину является началом более широкой стратегии Кремля.

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Аналитик Конрад Музыка, директор польской аналитической компании Rochan Consulting заявил, что в ближайшее время Россия может применить огромное количество ракет.

В то же время эксперты отмечают, что РФ производит ракеты и БПЛА быстрее, чем тратит их. Таким образом, это позволяет ей формировать резервы для массированных ударов.

В свою очередь в Центре противодействия дезинформации заявляют, что в информационном пространстве РФ уже зафиксированы признаки подготовки к масштабной атаке на Украину.

«К сожалению, из-за безнаказанности со стороны Запада Россия похоже не собирается прекращать такие удары. По крайней мере, в информационном поле россиян есть сигналы о готовящихся повторных комбинированных ударах по Украине», — сказал руководитель ЦПИ Андрей Коваленко.

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Почему Кремль не остановит войну

Глава СВР Украины Олег Иващенко в интервью «Укринформу» заявил, что Россия не намерена прекращать войну, поскольку она стала ключевым инструментом сохранения власти.

«Россия не собирается эту войну останавливать. Они в своих головах восстанавливают Советский Союз руками армии. Создают новые округа и дивизии. Если быть точными, то 13 дивизий. Да, у них проблемы — не хватает людей, техники. Но каждый день — 1000–1200 новых контрактников. Это не мобилизация ради мира, а подготовка к чему-то большему», — отметил Иващенко.

По его словам, война позволяет Кремлю:

удерживать экономику на плаву

поддерживать идеологию страха и образа врага

сохранять контроль над страной

Если она остановится — вся российская экономика пойдет трещинами. И это идеология, в основе которой страх и враги вокруг. Для Кремля война — инструмент, чтобы удержать власть. И это угроза Украине и всему цивилизованному миру», — сказал руководитель разведки.

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Ранее мы сообщали, почему, несмотря на крупное масштабное производство ракет, Россия запускает всего несколько десятков.

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