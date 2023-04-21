Россия преувеличивает влияние погоды на ход ситуации на фронте – разведка Британии

Российские интернет-издания поднимают боевой дух своих войск перед контрнаступлением ВСУ посредством пропаганды.

Об этом информирует Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Разведка отмечает, что россияне преувеличивают важность состояния почвы.

Примечательно, что самая сильная грязь, вероятно, замедлит операции обеих сторон войны.

Однако разведка Британии считает, что роспропаганда значительно преувеличивает общее влияние грязи на украинские силы в рамках информационной операции. Все это делается для поднятия боевого духа оккупантов и подрыва сторонников Украины в свете ожидаемого украинского контрнаступления.

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"Можно ожидать, что состояние почвы улучшится в ближайшие недели. Минная угроза, вероятно, продолжает оставаться более важным фактором, ограничивающим маневры военных бездорожьем", — отмечают в Минобороны Британии.

Напомним, российские войска изменяют тактику массированных ракетных ударов по Украине: сейчас они сделали перерыв и накапливают силы для атак на важные для контрнаступления ВСУ цели.

Между тем, западные партнеры Украины уже подготовили более 60 тыс. украинских военных, и большинство вернутся уже в мае-июне.

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