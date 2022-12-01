Россия превращает войну в карательную кампанию, чтобы причинить больше боли украинцам — Боррель

Армия РФ целенаправленно обстреливает инфраструктуру, от которой зависит нормальная жизнь украинских граждан, отметил высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

Россия превращает сейчас свою агрессивную войну против Украины в сугубо карательную кампанию, пытаясь причинить как можно больше боли украинцам.

Об этом заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в четверг во время 29-го заседания Совета министров ОБСЕ в польском Лодзи, передает "Укринформ".

"Россия вернула войну в Европу. Сейчас Россия превращает ее в сугубо карательную кампанию, пытаясь нанести как можно больше боли Украине и ее гражданам, используя зиму как оружие войны. Российская армия целенаправленно обстреливает инфраструктуру, от которой зависит нормальная жизнь украинских граждан", — заявил он.

Боррель также подчеркнул, что, начав свою агрессивную войну против Украины, Россия пренебрегла не только конкретными обязательствами в рамках ОБСЕ, но и "нарушила ключевые принципы, на которых строится европейская безопасность и которые закреплены в Хельсинкском Заключительном акте и Парижской хартии и подкреплены ООН".

"Мы должны четко говорить о важнейшем элементе нашего ответа: не может быть какого-либо уважения к ценностям ОБСЕ, пока Россия, при соучастии Белоруси, продолжает свою агрессивную войну против Украины", — отметил он.

Боррель подчеркнул, что приверженность Европейского Союза территориальной целостности, безопасности и свободе Украины непоколебима.

"ЕС и его государства-члены находятся в авангарде усилий по солидарности с украинским народом. Мы уже мобилизовали более 19 млрд евро помощи Украине. Дополнительный пакет в размере 18 млрд евро уже предложен на 2023 год. Военная помощь ЕС и его государств-членов оценивается в более 8 млрд евро", – заявил он.

Высокий представитель ЕС добавил, что Евросоюз поддерживает новую Программу поддержки для Украины и взял на себя обязательство предоставить 1,2 млн евро на деятельность ОБСЕ по разминированию в Украине.

Напомним, российские оккупанты затопили главную насосную станцию Каховского магистрального канала. В результате таких действий россиян юг Украины может остаться без водоснабжения и орошения.

Дополнительные 37 млрд от США, новое оружие, членство Украины в ЕС и НАТО – Дмитрий Кулеба