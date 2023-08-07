Россия при обстреле по Харьковщине попала в дом: есть погибшие и раненые

Во время вражеского обстрела в селе Кучеривка Купянского района Харьковской области погибли два человека и трое — ранены.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"Россияне обстреляли село Кучеровка Купянского района, попали в дом. Известно о двух погибших и трех раненых людях", — говорится в его сообщении.

По состоянию на 10.45 больше подробностей нет.

Как сообщалось ранее, 6 августа оккупанты обстреляли село Подолы на Харьковщине. Тогда погибла женщина, ранения получил пожилой мужчина, его госпитализировали. Также в результате обстрела был разрушен частный дом, возник пожар в хозяйственном здании.

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