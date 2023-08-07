Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Россия при обстреле по Харьковщине попала в дом: есть погибшие и раненые

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
Просмотры
443
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Россия при обстреле по Харьковщине попала в дом: есть погибшие и раненые

Россияне обстреляли Харьковщину: есть жертвы и раненые. Иллюстративный / Фото: Министерство внутренних дел Украины

Россияне попали в жилой дом.

Во время вражеского обстрела в селе Кучеривка Купянского района Харьковской области погибли два человека и трое — ранены.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"Россияне обстреляли село Кучеровка Купянского района, попали в дом. Известно о двух погибших и трех раненых людях", — говорится в его сообщении.

По состоянию на 10.45 больше подробностей нет.

Как сообщалось ранее, 6 августа оккупанты обстреляли село Подолы на Харьковщине. Тогда погибла женщина, ранения получил пожилой мужчина, его госпитализировали. Также в результате обстрела был разрушен частный дом, возник пожар в хозяйственном здании.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
443
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация