"Россия приближается к Нюрнбергу II": Резников о результатах Рамштайна

Алексей Резников подчеркнул, что каждая встреча с партнерами Украины преследует цель привлечения преступников к ответственности.

Министр обороны Украины Алексей Резников подчеркнул, что встречи в формате "Рамштайн" преследуют цель, среди прочего, привлечь к ответственности военных преступников. И 11-я встреча приблизила Россию к новому Нюрнбергскому трибуналу.

Об этом министр обороны написал в Twitter.

"Результаты 11-го "Рамштайна": Россия приближается к Нюрнбергу II. Каждая встреча в таком формате не только дает больше полезных "подарков" для украинской армии, но и привлекает преступников к ответственности", — говорится в сообщении.

#Ramstein 11 результатов: Russia is getting closer to Nuremberg II. Все посещение в этом формате не только производит более пользовательские "gifs" для #UAarmy, а для того, щоб bring criminals to justice. pic.twitter.com/Li9TcgvZyI — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) April 22, 2023

Напомним, Алексей Резников после заседания в формате Рамштайн сообщил о том, что западные партнеры будут поставлять для защиты неба над Украиной наземные системы противовоздушной обороны, а следующим этапом переговоров по военной помощи будут поставки боевых самолетов.

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