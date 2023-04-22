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"Россия приближается к Нюрнбергу II": Резников о результатах Рамштайна

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
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362
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"Россия приближается к Нюрнбергу II": Резников о результатах Рамштайна

Резников о результатах Рамштайна и привлечении России к ответственности. / Фото: Getty Images

Алексей Резников подчеркнул, что каждая встреча с партнерами Украины преследует цель привлечения преступников к ответственности.

Министр обороны Украины Алексей Резников подчеркнул, что встречи в формате "Рамштайн" преследуют цель, среди прочего, привлечь к ответственности военных преступников. И 11-я встреча приблизила Россию к новому Нюрнбергскому трибуналу.

Об этом министр обороны написал в Twitter.

"Результаты 11-го "Рамштайна": Россия приближается к Нюрнбергу II. Каждая встреча в таком формате не только дает больше полезных "подарков" для украинской армии, но и привлекает преступников к ответственности", — говорится в сообщении.

Напомним, Алексей Резников после заседания в формате Рамштайн сообщил о том, что западные партнеры будут поставлять для защиты неба над Украиной наземные системы противовоздушной обороны, а следующим этапом переговоров по военной помощи будут поставки боевых самолетов.

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Дата публикации
Просмотры
362
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