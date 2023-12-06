"Россия приближается к технологическому перелому": Мария Берлинская — о том, что нужно для победы Украины

Мать украинской аэроразведки — Мария Берлинская, которая занимается дронами и обучает военных, заявила об угрозе технологического перелома в войне в сторону РФ.

Россия движется в сторону не только количества роботизированных систем и воздушных, и водных, и наземных дронов, но и в сторону концептуального качества.

Об этом сказала волонтер, член команды адвокации оружия для Украины в США, руководитель Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская в эфире Radio NV.

"Мы сейчас находимся в моменте, когда Россия приближается к определенному технологическому перелому. (...) Они еще и сейчас двигаются в сторону изменения фактически такого концептуального, философского изменения качества. Например, это автоматизированные оптические системы наведения и навигации", — сообщила Мария. Берлинская.

Волонтер также привела пример битвы с помощью технологий.

"Есть ударный дрон, который летит и поражает нашу пушку или наш минометный расчет. Представьте ситуацию, когда этот дрон управляется не в ручную, а когда летит рой дронов (это может быть одновременно полсотни и больше дронов) и они руководствуются не в ручную, они запрограммированные и компьютерным зрением они распознают… как выглядит наша техника или личный состав», – говорит Мария Берлинская.

По ее словам, такие дроны охотятся в автоматическом режиме.

"И куда бы мы ни двигались, эти дроны будут лететь за нами... Когда такие системы рано или поздно начнут массово применяться на поле боя, они дадут россиянам серьезное технологическое преимущество. Просто представьте поле боя, где летят сотни дронов и автоматически "детектят" "И их невозможно остановить средствами классической радиоэлектронной борьбы, которых у нас, кстати, тоже у нас до сих пор нет", — добавила она.

Берлинская также объяснила, что на что важно сейчас делать ставку.

"Нужно максимально втягивать технологии", — заявила Берлинская.

Тем временем в Воздушных силах рассказали, каким образом россияне пытаются обмануть украинскую противовоздушную оборону. Враг использует "фальш-цели" в войне против Украины, поэтому так пытается ввести Силы обороны в заблуждение.

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