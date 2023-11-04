Россия придумала фейк о вступлении украинских военных в ряды ЦАХАЛ

Российская пропаганда распространяет рекламу на платформе YouTube, в которой показывается, что якобы военный ЦАХАЛ призывает украинцев присоединяться к израильтянам, чтобы. Воевать против боевиков ХАМАС в секторе Газа.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

В ЦПИ сообщают, что этот ролик является фейком, чтобы сорвать проведение мобилизации в Украине.

Сообщается, что видео активно распространяют пророссийские Telegram-каналы. Сам ролик был похищен россиянами из официального аккаунта армии обороны Израиля, однако на него наложили ложные субтитры с украинским озвучением.

В оригинальном ролике военный ЦАХАЛ на иврите рассказывает о номерах телефонов, по которым можно получить помощь.

"Благодаря распространению таких фейков россияне стремятся сместить акцент с войны в Украине на войну на Ближнем Востоке, а также сорвать мобилизацию в Украине", — отметили в ЦПИ.

Напомним, ранее сообщалось, что спецслужбы РФ подготовили очередную информационную атаку против министра обороны Украины Рустема Умерова.

Кроме того, мы ранее информировали, что российские пропагандистские издания и телеграмм-каналы распространяют фейк, якобы боевики ХАМАС воюют против израильской армии оружием из Украины.

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