Россия придумала способ, как еще оправдать оккупацию территорий Украины – британская разведка

С помощью псевдовыборов Кремль намерен легализовать захват части Украины.

Об этом говорится в сообщении разведки Великобритании.

Глава Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что региональные выборы на захваченных Россией территориях Украины состоятся 10 сентября 2023 года.

Как отмечают аналитики разведки Министерства обороны Великобритании, включение "выборов" на оккупированных территориях в день голосования, которое запланировано по всей России, подчеркивает стремление руководства России представить территории как "неотъемлемые части Федерации".

К таким заявлениям в России прибегают на фоне других усилий по "русификации" оккупированных территорий, включающих пересмотр систем образования, связи и транспорта.

"Хотя демократический выбор больше не доступен для избирателей даже на региональных выборах в России, лидеры, вероятно, будут выдвигать самооправдывающийся аргумент, что новые выборы еще больше оправдывают оккупацию", — отмечают в британской разведке.

Ранее стало известно, что российские военные официально "включили" временно оккупированные территории Украины на востоке и юге в Южный военный округ. Это "включение" стало следующим после январского заявления министра обороны Сергея Шойгу о том, что "военная экспансия будет включать в себя создание "самодостаточных группировок сил" в Украине".

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