Россия прикрывает отдельные подразделения, которые отходят от Сум, все остальные – брошены на произвол – Генштаб

Россия прикрывает отдельные подразделения, которые отходят от Сум, все остальные – брошены на произвол – Генштаб

На освобожденных территориях остаются малочисленные группы военнослужащих вооруженных сил РФ.

В районе города Сумы продолжается отход оккупационных войск.

Об этом сообщает Генеральный штаб Украины 3 апреля.

"Враг обеспечивает прикрытие и логистическую поддержку отдельных подразделений, отводимых на территорию российской федерации. На освободившихся территориях остаются малочисленные группы военнослужащих вооруженных сил российской федерации, скрывающиеся или пытающиеся самостоятельно пересечь государственную границу Украины", — рассказали в Генштабе.

Напомним, ранее советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович записал специальное обращение, в котором прокомментировал зверское убийство российскими оккупантами людей в Киевской области — в Буче, Ирпене и Гостомеле.

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