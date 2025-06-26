Россия применила химическое оружие в Украине: ОЗХО обнаружила следы запрещенного токсического вещества

ОЗХО получила доказательства использования Россией химического оружия против Украины

Организация по запрету химического оружия (ОЗХО) официально подтвердила использование армией РФ токсичного химического вещества 2-хлорбензилиденмалононитрила (CS), известного как слезоточивый газ. Инцидент произошел в феврале 2025 года по линии столкновения в Днепропетровской области.

Об этом говорится в отчете ОЗХО по итогам третьего визита технической помощи в Украину, опубликованном на сайте организации.

Доказательства не оставляют сомнений

По запросу Украины эксперты Технического секретариата ОЗХО дважды посещали Днепропетровскую область, чтобы расследовать вероятное применение химического оружия. FPV-дрона. Все образцы были собраны вблизи блиндажа на наблюдательном пункте вдоль линии соприкосновения.

После возвращения в штаб-квартиру ОЗХО образцы отправили в две независимые лаборатории, аккредитованные ОЗХО, для анализа. Эта работа проводилась в соответствии с процедурами ОСХО и в присутствии наблюдателей от Постоянного представительства Украины при ОСХП.

Проведенные анализы подтвердили, что все гранаты, найденные в блиндажах, содержали химическое вещество CS, родственные соединения CS и продукты их распада. Почва и растительность, собранные в местах обнаружения гранат, также содержали CS. Даже в образце грунта, взятом примерно в 15 метрах от одной из гранат, и в образце растворителя из обломков FPV-дрона был обнаружен CS в очень низких концентрациях.

Запретное оружие

Согласно Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО), использование средств борьбы с массовыми беспорядками (к которым относится CS) как метод ведения войны категорически запрещено .

После получения отчета 20 июня 2025 года Постоянное представительство Украины при ОСХО немедленно обратилось в Технический секретариат с просьбой рассекретить и опубликовать полный текст отчета для всех государств-участников КЗХО.

"Повторное обнаружение гранат с ядовитым веществом для подавления беспорядков вблизи активных зон конфликта в Днепропетровской области вызывает глубокую обеспокоенность. Это уже третий подтвержденный инцидент такого рода и подчеркивает настоятельную необходимость усилить соблюдение Конвенции о запрещении химического оружия. контексте", — заявил генеральный директор ОЗХО, посол Фернандо Ариас.

В ОСХО подчеркнули, что этот инцидент является серьезным нарушением международных норм и требует решительной реакции мирового сообщества.

Напомним, на Северском направлении в Донецкой области подразделения российской оккупационной армии активно применяют против украинских защитников боеприпасы с ядовитыми веществами .