Россия применила новый тип дрона вблизи Киева: военный эксперт рассказал, чем он отличается

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко заявил, что Россия начала применять в Украине новый тип дрона. Его зафиксировали вблизи Киева.

Об этом он рассказал в эфире "Freeдом".

"Россия будет искать новые поставки, потому что беспилотники для нее очень важны. Мы сейчас достаточно долгое время наблюдали, как обстреливается Украина с помощью дронов-камикадзе "Shahed-136", а в основном это были дроны в нумерации от 200 до 299. Именно такова была нумерация этих объектов Сейчас был зафиксирован в районе Киева дрон совсем другого типа, он очень похож на "Shahed", но там был дрон совсем другого типа двигателя, он был меньшего размера и имел меньшую боевую часть, она была примерно 15 кг. номер имел 431. Собственно, можно говорить, что в этом случае применялся другой тип дрона", – отметил он.

По словам эксперта, это указывает на то, что оккупационная армия использует несколько типов дронов на территории Украины.

"Мы сегодня можем констатировать нахождение нескольких типов дронов на территории Украины. Какое количество каждого из типов дронов в настоящее время находится в числе используемых, трудно сказать. Но то, что предельно до 300 у них может быть это количество, действительно это может быть. И с каждым днем ​​их становится меньше и меньше, как камикадзе, так и разведывательных, которые тоже сбиваются», – добавил он.

Коваленко также оценил вероятность наступления на Украину с территории Беларуси.

"Русский контингент, расположенный на территории Беларуси, на сегодняшний день нельзя использовать для полномасштабного вторжения. Для полномасштабного вторжения в Украину этот контингент должен хотя бы примерно соответствовать тому, что вторгся в феврале 2022 года с территории Беларуси на северный плацдарм. Это примерно до 40 батальонно-тактических групп, т.е., самоходной, а также танков. Это еще раз указывает на то, что они не так готовятся к каким-то наступательным действиям, сколько наоборот выдавливают последние соки из Беларуси для исключительно применения в зоне боевых действий в Украине своими войсками", – отмечает эксперт.

Иранские дроны в русской армии

В последнюю неделю российская армия активно применяет дроны иранского производства. В частности, беспилотники нанесли удары в Белой Церкви, Запорожье, Харькове, Винницкой области и т.д. Президент Владимир Зеленский сообщал, что, по информации разведчиков, Россия заказала у Ирана 2400 дронов-камикадзе "Shahed".

Именно из-за применения БПЛА воздушные тревоги в Украине могут продолжаться дольше. Дело в том, что дроны-камикадзе долго летят и могут менять свой маршрут.