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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
185
Время на прочтение
1 мин

Россия применила новый "трюк" с дронами "Молния": в чем опасность

Сергей «Флэш» предупредил военных о новых частотах российских БПЛА «Молния». Популярные детекторы могут не видеть вражеские беспилотники.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Подробности дрона Молния

Подробности дрона Молния

Россияне начали запускать беспилотники типа Молния на новом диапазоне видеочастот. Он не фиксирует большинство украинских детекторов или видит очень плохо.

Об этом сообщил специалист по радиотехнологиям и советник министра обороны Украины Сергей «Флэш» Бескрестнов.

По его информации, противник перевел работу видеоканалов на беспилотных аппаратах «Молния» в диапазон 4,1-4,5 ГГц (в том числе 4,3-4,5 ГГц). Поскольку значительная часть технических средств, используемых украинскими бойцами, не рассчитана на эффективное сканирование этих частот, дроны могут оставаться незамеченными.

Детали дрона «Молния»

Детали дрона «Молния»

«Предупреждаю, чтобы доверие к детектору не стоило вам жизни», — подчеркнул Сергей Флеш, обращаясь к военнослужащим на передовой.

Напомним, в Украине разработали и успешно протестировали в боевых условиях уникальные дроны-перехватчики нового поколения.

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Дата публикации
Количество просмотров
185
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