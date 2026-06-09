Россия применила новый "трюк" с дронами "Молния": в чем опасность

Подробности дрона Молния

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Россияне начали запускать беспилотники типа Молния на новом диапазоне видеочастот. Он не фиксирует большинство украинских детекторов или видит очень плохо.

Об этом сообщил специалист по радиотехнологиям и советник министра обороны Украины Сергей «Флэш» Бескрестнов.

По его информации, противник перевел работу видеоканалов на беспилотных аппаратах «Молния» в диапазон 4,1-4,5 ГГц (в том числе 4,3-4,5 ГГц). Поскольку значительная часть технических средств, используемых украинскими бойцами, не рассчитана на эффективное сканирование этих частот, дроны могут оставаться незамеченными.

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Детали дрона «Молния»

«Предупреждаю, чтобы доверие к детектору не стоило вам жизни», — подчеркнул Сергей Флеш, обращаясь к военнослужащим на передовой.

Напомним, в Украине разработали и успешно протестировали в боевых условиях уникальные дроны-перехватчики нового поколения.

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