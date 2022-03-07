Россия применила в Украине уже 95% готовившихся ко вторжению сил — Пентагон

По украинским городам оккупанты выпустили около 600 ракет.
По словам высокопоставленного чиновника по обороне США, Россия использовала на территории Украины около 95% своей боевой мощи, подготовленной к вторжению. С начала боевых действий оккупанты выпустили около 600 ракет.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление чиновника Пентагона.
Чиновник, который высказался на условиях анонимности, заявил, что российские войска безуспешно пытаются продвигаться, чтобы окружить Киев, Харьков, Чернигов и Мариуполь, но встречают "сильное сопротивление Украины" и это замедляет наступление. Возле Херсона и Николаева продолжаются бои.
Он также выразил сомнение в неизбежности российского десантного нападения на украинский город Одессу или его окрестности.
По подсчетам чиновника Пентагона, с начала вторжения Россия выпустила около 600 ракет и применила в Украине уже 95% боевых сил, предварительно развернутых на границах страны.
Как начиналась война России против Украины:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ удовлетворил обращение Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- Ранним утром 24 февраля Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса. Началась война России против Украины.
- 24 февраля на всей территории Украины ввели военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- 28 февраля состоялся первый раунд переговоров между Россией и Украиной. 3 марта состоялся второй раунд. Но война продолжается.
- 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:
- личного состава – более 11 тыс. человек,
- танков ‒ 285 ед.,
- ББМ – 985 ед.,
- артиллерийских систем – 109 ед.,
- РСЗО ‒ 50 ед.
- средства ПВО – 21 ед.,
- самолетов – 44 ед.,
- вертолетов – 48 ед.,
- автомобильной техники – 447 ед.,
- легкие скоростные катера – 2 ед.,
- цистерн с ППМ ‒ 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.