Россия применила в Украине уже 95% готовившихся ко вторжению сил — Пентагон

По украинским городам оккупанты выпустили около 600 ракет.

По словам высокопоставленного чиновника по обороне США, Россия использовала на территории Украины около 95% своей боевой мощи, подготовленной к вторжению. С начала боевых действий оккупанты выпустили около 600 ракет.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление чиновника Пентагона.

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Чиновник, который высказался на условиях анонимности, заявил, что российские войска безуспешно пытаются продвигаться, чтобы окружить Киев, Харьков, Чернигов и Мариуполь, но встречают "сильное сопротивление Украины" и это замедляет наступление. Возле Херсона и Николаева продолжаются бои.

Он также выразил сомнение в неизбежности российского десантного нападения на украинский город Одессу или его окрестности.

По подсчетам чиновника Пентагона, с начала вторжения Россия выпустила около 600 ракет и применила в Украине уже 95% боевых сил, предварительно развернутых на границах страны.