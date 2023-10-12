Россия применяет на Таврическом направлении зэков и "мобиков" — Штупун

Также захватчики привлекают мотострелковые части и многие танковые подразделения.
Российская армия для боев на Таврическом направлении использует мобилизованные с временно оккупированных территорий и заключенных.
Об этом в эфире телемарафона заявил спикер объединенного прессцентра сил обороны Таврического направления Александр Штупун.
Он отметил, что Авдеевское направление также входит в Таврическое направление, там фиксируется сборная "солянка".
"То есть там есть и мобилизованные, свежемобилизованные с временно оккупированных территорий и зеки из "Шторм Z", — сказал Штупун.
Кроме того, он отметил, что также к штурмовым действиям привлекают мотострелковые части и многие танковые подразделения.
Напомним, ранее сообщалось, что представитель Главного управления разведки Вадим Скибицкий рассказал, готовится ли РФ к большой мобилизации.
Кроме того, мы ранее информировали, что Россия готовится отправить на войну в Украину 60 тысяч казаков.
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