Россия применяет на войне тактику "амебы" – начальник Генштаба Сил обороны Эстонии

Начальник Генштаба Сил обороны Эстонии, генерал-майор Энно Митс рассказал, что оккупационные войска России использует на войне в Украине так называемую тактику "амебы. Поскольку Россия не может совершить глубокий прорыв, оккупанты везде экспериментируют меньшими силами и надеются, что вдруг где-нибудь представится возможность.

Об этом он сказал в интервью ERR.

"Россияне используют то, что можно назвать "тактикой амебы". Осознано или нет, но, как я уже сказал, у них нет возможностей для глубокого прорыва, но они проталкиваются повсюду, несмотря на потери своих солдат, техники и надеются, что где-то вдруг случайно появится возможность. Такая их модель действий, которая характерна не только для их действий на поле боя, но и, можно сказать, в глобальном масштабе", — пояснил глава эстонского Генштаба Сил обороны.

Энно Митс также отметил, что в последнее время участились атаки российских войск на Харьков и московские пропагандистские каналы призывают стереть украинский город.

"Это даже чудо, что Харьков еще не уничтожен, ведь он совсем рядом с зоной боевых действий", – добавил он.

По мнению Энно Митс, Россия пытается расширить линию фронта, поскольку это в свою очередь заставит Украину расширить оборону.

"Россия, так сказать, продуцирует больше войск: факт заключается в том, что сегодня у нее больше войск в Украине, чем два года назад. Но, опять же, уровень их подготовки и уровень командования низкий, на уровне групповых рот. Последними неделями они также попытались объединить ротные бронетанковые атаки, но это, скорее, единичные случаи", — сказал генерал-майор.

Напомним, Путин отдал приказ взять Часов Яр к "символической дате" – россияне активизировались и давят на город (карта).

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