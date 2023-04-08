Россия применяет новую схему, чтобы вынудить жителей Херсонщины взять российский паспорт

Российские агрессоры придумали новую схему, чтобы заставить украинцев, проживающих на оккупированных территориях Херсона, принимали российские паспорта. В частности, теперь обещают людям выдать государственные жилищные сертификаты в РФ.

Об этом информирует Центр национального сопротивления.

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"Враг продолжает пытаться выполнить план по принудительной паспортизации жителей временно захваченных регионов. В частности, применяется новый инструмент побуждения населения к получению российских паспортов — выдачу государственных жилищных сертификатов, предназначенных для приобретения жилья на территории РФ", — говорится в сообщении.

Оккупанты развернули массированную рекламную кампанию вокруг данного процесса. В частности, херсонцам предлагают заключить соглашение о заселении в новые квартиры в других регионах РФ. Средняя сумма такого сертификата должна возмещать стоимость жилья в Ставрополе или Краснодаре.

"Заметим, что темпы паспортизации низкие и даже такая агитация не помогает выполнить план, поставленный перед коллаборантами РФ", — добавили в ЦНС.

Напомним, ранее сообщалось, что россияне собираются принудительно эвакуировать население в Запорожье и Херсонской области.

Кроме того, мы ранее информировали, что российские агрессоры нанесли удары по территории Херсонской области управляемыми авиабомбами.

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