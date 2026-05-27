Россия применяет новую тактику обстрелов Украины — эксперт
В профильных российских военных изданиях признают, что массированные атаки по украинской энергетике оказались менее эффективными, чем ожидалось.
Российские захватчики пытаются усилить психологический эффект от своих ракетных атак по Украине, используя не только военные, но и информационно-психологические методы.
Об этом в эфире Эспрессо рассказал военнослужащий 413-го полка СБС «Рейд» и эксперт по вооружениям Defense Express Иван Киричевский.
По его словам, еще с 2023 года россияне используют концепцию так называемой операции по истощению потенциала.
«Суть ее проста: на публику у них всегда — все цели поражены, а нашу всю ПВО уже трижды вынесли», — отметил Киричевский.
В то же время, как пояснил эксперт, в профильных российских военных изданиях признают, что массированные атаки по украинской энергетике оказались менее эффективными, чем ожидалось.
«Поскольку при массированных налетах на украинскую энергетику сбивалось до 70% крылатых дозвуковых ракет, соответственно, это было неэффективное расходование. Соответственно нужно что-то менять в подходах», — рассказал он.
По словам Киричевского, после этого россияне сменили тактику.
Теперь они не только накапливают ракеты для ударов, но и сопровождают атаки информационными вбросами и публичными заявлениями.
«Россияне решили поменять подходы — не только готовить определенный запас ракет, но и сопровождать это соответствующими информационно-психологическими средствами», — объяснил эксперт.
Он отметил, что речь идет о заявлениях публичных лиц и анонимных информационных вбросах, призванных создать максимальный психологический эффект.
«Чтобы это составляло картину — есть одна ракета, а психологический эффект — от попадания десяти», — подчеркнул Киричевский.
По его словам, такая кампания может занять достаточно долго.
«Эта их „операция по истощению потенциала“ очевидно не является разовой акцией. К сожалению, они способны растянуть это во времени на длительный период, возможно даже до полугода», — заявил он.
Эксперт также подчеркнул, что у Украины меньше реагировать на российские информационные заявления и больше концентрироваться на реальных возможностях врага.
В то же время Киричевский подчеркнул, что по сравнению с 2023 годом Украина значительно нарастила свои возможности для ответных ударов по территории РФ.
«У нас выросли возможности для ответных ударов по территории РФ, в частности дронами-дипстрайками, дронами-мидлстрайками», — добавил эксперт.
Ранее сообщалось, что Китай, комментируя атаки РФ по Киеву и новые угрозы Кремля, в традиционной для себя манере призвал «соответствующие стороны» воздержаться от усиления боевых действий.
Мы ранее информировали, что официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова выступила с очередными агрессивными угрозами в адрес Украины.