Обстрелы Украины / © Associated Press

Российские захватчики пытаются усилить психологический эффект от своих ракетных атак по Украине, используя не только военные, но и информационно-психологические методы.

Об этом в эфире Эспрессо рассказал военнослужащий 413-го полка СБС «Рейд» и эксперт по вооружениям Defense Express Иван Киричевский.

По его словам, еще с 2023 года россияне используют концепцию так называемой операции по истощению потенциала.

«Суть ее проста: на публику у них всегда — все цели поражены, а нашу всю ПВО уже трижды вынесли», — отметил Киричевский.

В то же время, как пояснил эксперт, в профильных российских военных изданиях признают, что массированные атаки по украинской энергетике оказались менее эффективными, чем ожидалось.

«Поскольку при массированных налетах на украинскую энергетику сбивалось до 70% крылатых дозвуковых ракет, соответственно, это было неэффективное расходование. Соответственно нужно что-то менять в подходах», — рассказал он.

По словам Киричевского, после этого россияне сменили тактику.

Теперь они не только накапливают ракеты для ударов, но и сопровождают атаки информационными вбросами и публичными заявлениями.

«Россияне решили поменять подходы — не только готовить определенный запас ракет, но и сопровождать это соответствующими информационно-психологическими средствами», — объяснил эксперт.

Он отметил, что речь идет о заявлениях публичных лиц и анонимных информационных вбросах, призванных создать максимальный психологический эффект.

«Чтобы это составляло картину — есть одна ракета, а психологический эффект — от попадания десяти», — подчеркнул Киричевский.

По его словам, такая кампания может занять достаточно долго.

«Эта их „операция по истощению потенциала“ очевидно не является разовой акцией. К сожалению, они способны растянуть это во времени на длительный период, возможно даже до полугода», — заявил он.

Эксперт также подчеркнул, что у Украины меньше реагировать на российские информационные заявления и больше концентрироваться на реальных возможностях врага.

В то же время Киричевский подчеркнул, что по сравнению с 2023 годом Украина значительно нарастила свои возможности для ответных ударов по территории РФ.

«У нас выросли возможности для ответных ударов по территории РФ, в частности дронами-дипстрайками, дронами-мидлстрайками», — добавил эксперт.

