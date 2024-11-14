Россия применяет против Харькова новый тип вооружения – Терехов

С начала полномасштабной войны Российская Федерация применяет против Харькова все имеющиеся типы оружия, отметил Игорь Терехов.

В последнее время враг атакует Харьков новым типом вооружения – беспилотными летательными аппаратами (БпЛА). Уже не раз террористы целились дронами по жилым домам.

Об этом сообщает Харьковский городской совет в Telegram, ссылаясь на слова мэра Игоря Терехова.

"Российский агрессор в последнее время атакует город Харьков новым типом вооружения – беспилотными летательными аппаратами... уже не раз было зафиксировано попадание БпЛА в жилые дома", – заявил Терехов.

Мэр добавил, что с начала полномасштабной войны Российская Федерация (РФ) применяет против Харькова все имеющиеся типы оружия:

ракеты С-300/С-400;

управляемые авиационные бомбы (КАБ);

ударные дроны типа Shahed;

беспилотные летательные аппараты (БпЛА)

"Наши военные учатся отбивать любые атаки. Делается все возможное, чтобы Харьков жил и работал", – заявил Терехов и добавил, что в городе не прекращается работа по восстановлению поврежденного жилищного фонда.

Напомним, Россия ударила дроном по Харькову: стали известны последствия обстрелов.

Принудительная эвакуация на Харьковщине! Оккупанты значительно усилили обстрелы!

Читайте также: