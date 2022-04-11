Россия применяет репрессии к "инакомыслящим" и растит преемников Павликов Морозовых

Что происходит с обществом, где не разрешена ни одна точка зрения, кроме кремлевской

В России и Беларуси жестоко преследуют тех, кто так или иначе пытается остановить войну и расправы над гражданским населением в Украине. Аресты и пытки со стороны силовиков – ежедневная реальность. Да еще отвратительнее это – доносы, которые пишут гражданские рашисты. Среди них есть даже дети – потомки Павлика Морозова.

Что происходит с обществом, где не разрешена ни одна точка зрения, кроме кремлевской, несколько историй в ТСН.

"В России – тоталитарный режим, Россия напала на суверенное государство, которым является Украина, и потому весь цивилизованный мир его за это осуждает". Это слова Ирины Ген, учительницы из Пензы, объяснившей своим ученикам, почему Россия стала страной-парией.

"Пока Россия не станет вести себя цивилизованным образом — это будет продолжаться вечно. Нас никуда теперь не принимают, потому что вот... мировое сообщество удивлено, как в цивилизованном мире вот так себя можно вести", — отмечала Ирина Ген, поверявшая Россию из Северная Корея.

После такого разговора в классе школьники-восьмиклассники донесли на свою учительницу. Относительно нее возбудили дело. Ей грозит до 10 лет по новой статье российского уголовного кодекса, которая при любом несогласии с официальной версией Кремля предусматривает наказание, строже, чем за убийство.

Немногочисленные храбрецы, которые решаются публично призвать остановить неправедную войну, получают в ответ агрессивное осуждение соотечественников. Вот, например, культурная столица России – Петербург, где женщина отважилась попытаться объяснить это местным. Она получила критику, осуждение и обвинение в том, что ей заплатили.

А в оккупированном Севастополе целый взвод спецназовцев вламывается в квартиру юноши, порезавшего колеса на автомобиле с символикой рашистов.

Прицельно стреляли по коленам — так жестоко в Беларуси лукашенковские полицейские задерживали трех рельсовых партизан. Молодые мужчины портили железнодорожные шкафы, чтобы помешать российским военным эшелонам попасть в Украину.

В России и Беларуси жестоко преследуют тех, кто пытается остановить войну

Досадно поражены зверствами оккупантов и украинские поклонники «русского мира». Вот фрагмент телефонного разговора украинки с неким Сергеем из России. «Они детей насилуют! Я тебе верила Сережа, я возненавидела тех бандеровцев, а теперь мне кого ненавидеть?», — слышно на записи.

В опасности не только люди. В русском Белгороде испуганные россияне травят голубей. Ибо пропаганда распространила фейк о том, что птицы якобы являются биологическим оружием, нацеленным именно на россиян.

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