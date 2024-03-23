Россия применяет тактику двойных ударов, чтобы было больше жертв: полиция показала момент попадания "Шахеда" (видео)

Россия все чаще в своих атаках использует тактику "двойных ударов". В момент, когда экстренные службы работают на месте попадания – туда наносят еще один удар.

Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий и обнародовал видео удара "Шахеда" во время работы экстренных служб.

"На видео — момент попадания "Шахеда" в нескольких десятках метров от полицейских, спасателей и медиков, которые оказывали помощь пострадавшим в результате предварительного попадания другого "Шахеда" в гражданские объекты и жилые дома", — написал Белошицкий под видео.

На видео момент попадания Шахеда в нескольких десятках метров от полицейских, спасателей и медиков, оказывавших помощь пострадавшим в результате предварительного попадания другого Шахеда в гражданские объекты и жилые дома. Пострадали полицейский и спасатель. Враг постоянно использует тактику "двойных ударов", нацеленную на убийство людей, прибывших на место первого взрыва для оказания помощи. Граждане, спасатели, медики и полицейские становятся первыми жертвами второго прилета. Это самая циничная тактика отработанная врагом во многих уголках мира, где они ставили на землю свой вонючий лапоть. Учтите, следите за сигналами воздушной тревоги и их завершением. Не оставляйте укрытие до отбоя. Спасение и помощь оставьте специалистам. Война продолжается, враг постоянно меняет тактику, но мы стоим, как и всегда, бок о бок с вами и со всеми силами обороны. держим строй Опубликовано Алексеем Белошицким Суббота, 23 марта 2024 г.

В результате повторного удара пострадали полицейский и спасатель.

Полицейский отметил, что в последнее аремя враг постоянно использует тактику "двойных ударов", которая нацелена на убийство людей, прибывших на место первого взрыва для оказания помощи.

"Гражданские, спасатели, медики и полицейские становятся первыми жертвами второго "прилета". Это — самая циничная тактика, отработанная врагом во многих уголках мира", — подытожил Алексей Белошицкий.

Напомним, военный эксперт, директор Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко объяснил, когда РФ может нанести новый массированный удар.

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