Россия принудительно мобилизует украинцев, чтобы пополнить оккупационную армию — Генштаб

Российские оккупанты на захваченных территориях Украины организуют принудительную мобилизацию.
Таким образом, оккупационная армия пытается компенсировать потери в живой силе.
Об этом 27 сентября говорится в сообщении Генштаба ВСУ.
"Для восполнения потерь личного состава военно-политическое руководство российской федерации пытается организовать принудительную мобилизацию граждан Украины на временно захваченных территориях", – говорится в сообщении.
Напомним, политолог объяснил, как мобилизация в РФ сыграла против самого же Путина.
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