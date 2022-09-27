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Россия принудительно мобилизует украинцев, чтобы пополнить оккупационную армию — Генштаб

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Россия принудительно мобилизует украинцев, чтобы пополнить оккупационную армию — Генштаб

Фото: Оперативный ВСУ

Российские оккупанты на захваченных территориях Украины организуют принудительную мобилизацию.

Таким образом, оккупационная армия пытается компенсировать потери в живой силе.

Об этом 27 сентября говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

"Для восполнения потерь личного состава военно-политическое руководство российской федерации пытается организовать принудительную мобилизацию граждан Украины на временно захваченных территориях", – говорится в сообщении.

Напомним, политолог объяснил, как мобилизация в РФ сыграла против самого же Путина.

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