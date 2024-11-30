Россия принудительно мобилизует украинцев с оккупированных территорий – ЦНП

Россия усилила привлечение украинцев с временно оккупированных территорий в войну против Украины. В РФ официально не объявлена мобилизация, мужчины заставляют не только заключать контракты с Министерством обороны России, но и принудительно мобилизуют.

Об этом пишет Центр национального сопротивления.

ЦНП сообщает, что о таких случаях сообщают жители временно оккупированной Херсонщины, где местные коллаборанты под разными предлогами, в основном репрессивными, проводят набор в армию врага.

Отмечается, что похожая ситуация наблюдается и в аннексированном Крыму, где кремлевские ставленники отчитываются о выполнении мобилизационного плана на 90%. Это обусловлено значительными потерями русских войск на украинской земле. Только за последние сутки Силы обороны Украины уничтожили 2030 российских военных.

Напомним, генерал армии Украины Николай Маломуж отмечал, что России будет сложно пополнить мобилизационный ресурс, поэтому Путин может расширить мобилизацию и ввести запрет на выезд для военнообязанных, чтобы набрать 350 тысяч новобранцев.

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