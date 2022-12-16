Россия принудительно вывозит детей с оккупированных территорий для "промывки мозгов" — ЦНС

Российские оккупанты придумывают детям болезни и вывозят якобы для "лечения"
Российские агрессоры вывезли на территорию РФ 40 детей из покупаемых Лисичанска и Северодонецка.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
В сообщении указывается, что российские захватчики проводят тотальные медобследования украинских детей, чтобы затем направить на принудительное лечение в лагеря.
"Накануне оккупанты вывезли 40 детей из Лисичанска и Северодонецка в Ставропольский край РФ", — говорится в сообщении ЦНС.
На территории России детям промывают мозги и утверждают, что именно Украина, а не РФ начала войну.
В Центре национального сопротивления сообщили, что для "обработки" детей привозят известных российских актеров и спортсменов, пропагандирующих нарративы российских властей.
Напомним, ранее сообщалось, что Россия пытается решить демографическую проблему и использовать депортацию украинских детей в пропагандистских целях.
Кроме того, мы ранее информировали, что во время оккупации Херсона россияне увезли детей из интернатов города на территорию оккупированного Крыма.
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