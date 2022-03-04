Россия приняла новые репрессивные законы: до 15 лет за "фейки об армии"

За призывы к "антивоенным митингам" – до 5 лет лишения свободы.
Госдума России приняла новые репрессивные законы. Теперь в стране можно получить до 15 лет лишения свободы за "фейки о русской армии".
Об этом 4 марта сообщило российское средство массовой пропаганды "РИА Новости".
За распространение "фейков" об использовании армии России — штраф от 700 тыс. до 1,5 млн рублей, или исправительные работы на срок до 1 года, или принудительные работы на срок до 3 лет, или лишение свободы на срок до 3 лет.
За то же деяние, совершенное группой лиц, или с "искусственным созданием доказательств обвинения" — лишение свободы сроком от 5 до 10 лет.
Если те же действия привели к тяжелым последствиям, тогда к 15 годам.
Действия, направленные на "дискредитацию использования" российской армии – штраф от 100 до 300 тыс. рублей, либо принудительные работы до 3 лет, либо арест от 4 до 6 месяцев, либо лишение свободы до 3-х лет.
Публичные призывы к предотвращению использования армии России (в том числе призывы к "антивоенным митингам" ) – до 5 лет.
За призывы к введению/продлению санкций против России – штраф до 500 тыс. рублей, принудительные работы до 3 лет, арест до 6 месяцев, а также колония до 3 лет.
Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:
- личного состава – 9166 человек,
- танков ‒ 251 ед,
- Боевых бронированных машин – 939 ед,
- артиллерийских систем –105 ед,
- РСЗО — 50 ед,
- средства ПВО — 18 ед,
- самолетов – 33 ед (уточняется),
- вертолетов – 37 ед,
- автомобильной техники — 404 ед,
- легкие скоростные катера — 2 ед,
- цистерн с ППМ — 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,
С чего началось российское военное вторжение в Украину:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
Как начиналась война России против Украины:
- Ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Сразу же слышались взрывы в крупных городах Украины — Россия во главе с Путиным начала войну против Украины. Обстрелы украинских городов и сел продолжаются.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- 28 февраля состоялся первый раунд переговоров между Россией и Украиной.
- 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
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