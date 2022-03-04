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Россия приняла новые репрессивные законы: до 15 лет за "фейки об армии"

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Россия приняла новые репрессивные законы: до 15 лет за "фейки об армии"

Associated Press

За призывы к "антивоенным митингам" – до 5 лет лишения свободы.

Госдума России приняла новые репрессивные законы. Теперь в стране можно получить до 15 лет лишения свободы за "фейки о русской армии".

Об этом 4 марта сообщило российское средство массовой пропаганды "РИА Новости".

За распространение "фейков" об использовании армии России — штраф от 700 тыс. до 1,5 млн рублей, или исправительные работы на срок до 1 года, или принудительные работы на срок до 3 лет, или лишение свободы на срок до 3 лет.

За то же деяние, совершенное группой лиц, или с "искусственным созданием доказательств обвинения" — лишение свободы сроком от 5 до 10 лет.

Если те же действия привели к тяжелым последствиям, тогда к 15 годам.

Действия, направленные на "дискредитацию использования" российской армии – штраф от 100 до 300 тыс. рублей, либо принудительные работы до 3 лет, либо арест от 4 до 6 месяцев, либо лишение свободы до 3-х лет.

Публичные призывы к предотвращению использования армии России (в том числе призывы к "антивоенным митингам" ) – до 5 лет.

За призывы к введению/продлению санкций против России – штраф до 500 тыс. рублей, принудительные работы до 3 лет, арест до 6 месяцев, а также колония до 3 лет.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – 9166 человек,
  • танков ‒ 251 ед,
  • Боевых бронированных машин – 939 ед,
  • артиллерийских систем –105 ед,
  • РСЗО — 50 ед,
  • средства ПВО — 18 ед,
  • самолетов – 33 ед (уточняется),
  • вертолетов – 37 ед,
  • автомобильной техники — 404 ед,
  • легкие скоростные катера — 2 ед,
  • цистерн с ППМ — 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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