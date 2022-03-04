Россия приняла новые репрессивные законы: до 15 лет за "фейки об армии"

Россия приняла новые репрессивные законы: до 15 лет за "фейки об армии"

За призывы к "антивоенным митингам" – до 5 лет лишения свободы.

Госдума России приняла новые репрессивные законы. Теперь в стране можно получить до 15 лет лишения свободы за "фейки о русской армии".

Об этом 4 марта сообщило российское средство массовой пропаганды "РИА Новости".

За распространение "фейков" об использовании армии России — штраф от 700 тыс. до 1,5 млн рублей, или исправительные работы на срок до 1 года, или принудительные работы на срок до 3 лет, или лишение свободы на срок до 3 лет.

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За то же деяние, совершенное группой лиц, или с "искусственным созданием доказательств обвинения" — лишение свободы сроком от 5 до 10 лет.

Если те же действия привели к тяжелым последствиям, тогда к 15 годам.

Действия, направленные на "дискредитацию использования" российской армии – штраф от 100 до 300 тыс. рублей, либо принудительные работы до 3 лет, либо арест от 4 до 6 месяцев, либо лишение свободы до 3-х лет.

Публичные призывы к предотвращению использования армии России (в том числе призывы к "антивоенным митингам" ) – до 5 лет.

За призывы к введению/продлению санкций против России – штраф до 500 тыс. рублей, принудительные работы до 3 лет, арест до 6 месяцев, а также колония до 3 лет.